Игроки недовольны качеством PC-версии Nioh 2
На прошлой неделе до Steam наконец-то добралась PC-версия самурайского боевика Nioh 2. По состоянию на сегодняшний день, средняя пользовательская оценка проекта в сервисе от Valve составляет 72 %, однако она могла быть гораздо выше, если бы не сомнительное качество компьютерной версии проекта.
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Как пишут раздосадованные игроки, PC-версия Nioh 2 по сути представляет собой несоответствующего стандартам качества консольный порт. Об этом здесь напоминает никудышная для проекта с таким уровнем графики производительность, значки-подсказки с изображениями кнопок консольных контроллеров, а также в целом неудобное управление на «клавомыши». Бытует мнение, что разработчики рассчитывали, что в их боевик на компьютерах тоже будут играть с помощью геймпадов.
Что любопытно, аналогичные проблемы в своё время были и в PC-версии первой Nioh. Как пишут некоторые геймеры, если в первой части такое поверхностное отношение к PC-версии ещё можно было простить, то повторение ошибок уже в сиквеле — это незамедлительный «рефанд».
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Будут ли недостатки исправляться, пока неизвестно.
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