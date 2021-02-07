Немало бессонных вечеров в своё время было проведено за симулятором руководителя транспортной компании Transport Tycoon Deluxe. Хотя оригинальная игра уже давным-давно не поддерживается, благодаря стараниям небезразличных фанатов своё детство/молодость игроки могут вспомнить в неофициальном ремейке под названием OpenTTD.

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Сам ремейк уже тоже можно назвать старичком от мира видеоигр — его релиз состоялся в 2004 году — однако проект по-прежнему поддерживается и даже периодически получает обновления. И вот, разработчики решили, что будет совершенно правильно и справедливо обеспечить доступ к ремейку посредством всеми известного и любимого Steam. Страничка OpenTTD уже появилась в сервисе от Valve, а сам «релиз» состоится через два месяца — первого апреля.

На самом деле, за это решение разработчиков ремейка следует опять же благодарить сообщество. Дело в том, что авторы OpenTTD замечали, что пользователи постоянно выкладывают ремейк на различных площадках, отличных от его официального сайта. Вот девелоперы и решили, что будет правильно обеспечить к ремейку свободный доступ на популярном ресурсе.

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Напомним, что в Transport Tycoon Deluxe и, как следствие, в OpenTTD, игрокам необходимо развить свою компанию-перевозчика от крошечной работающей лишь в мелкой деревне фирмочки до гигантской транспортной империи. В ходе игры происходит технологический прогресс, поэтому неэффективные паровозы сменяются электровозами, появляется авиационное сообщение, возникают новые виды промышленности и так далее. Игра замечательная, но «залипательная»: опасно для работающих людей.