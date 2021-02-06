Компания Square Enix анонсировала большое дополнение для многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV. Прибавочка, получившая название Endwalker, завершит историю, начатую ещё во времена A Realm Reborn. Далее последует информация, которая будет понята, в первую очередь, фанатам проекта. В четырнадцатой «Финалке» давно назревало завершение истории противостояния Хайдэлин и Зодиарка — здешних богов света и тьмы. Развязка их отношений случится именно в Endwalker.

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В остальном же мы имеем дело с типичным крупным DLC для онлайновой игры. Список прибавлений в контенте стандартный. Будут новые:

специализации;

подземелья;

жилой район;

режим для сражений формата PvP;

племя;

остров-пристанище, предлагающий определённый набор занятий для игрока;

рецепты для крафта и создания экипировки;

путешествия (на Луну, Гарлеманд и ещё кое-куда).

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Также Endwalker привнесёт в игру повышение уровня с 80 до 90 и новые угрозы, включая Анима. Релиз дополнения случится только осенью на PC и PlayStation. С последней нужно кое-что прояснить: версия для PlayStation 5 будет тестироваться с 13 апреля, а владельцы копий игры для PS4 получат «некстген»-патч бесплатно. Final Fantasy XIV на PS5 сможет похвастаться ускоренными загрузками, поддержкой разрешения 4K и повышенной кадровой частотой.