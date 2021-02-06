Дополнение Endwalker для онлайн-игры Final Fantasy XIV покажет финал противостояния двух глобальных фракций
Компания Square Enix анонсировала большое дополнение для многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV. Прибавочка, получившая название Endwalker, завершит историю, начатую ещё во времена A Realm Reborn. Далее последует информация, которая будет понята, в первую очередь, фанатам проекта. В четырнадцатой «Финалке» давно назревало завершение истории противостояния Хайдэлин и Зодиарка — здешних богов света и тьмы. Развязка их отношений случится именно в Endwalker.
реклама
В остальном же мы имеем дело с типичным крупным DLC для онлайновой игры. Список прибавлений в контенте стандартный. Будут новые:
- специализации;
- подземелья;
- жилой район;
- режим для сражений формата PvP;
- племя;
- остров-пристанище, предлагающий определённый набор занятий для игрока;
- рецепты для крафта и создания экипировки;
- путешествия (на Луну, Гарлеманд и ещё кое-куда).
реклама
Также Endwalker привнесёт в игру повышение уровня с 80 до 90 и новые угрозы, включая Анима. Релиз дополнения случится только осенью на PC и PlayStation. С последней нужно кое-что прояснить: версия для PlayStation 5 будет тестироваться с 13 апреля, а владельцы копий игры для PS4 получат «некстген»-патч бесплатно. Final Fantasy XIV на PS5 сможет похвастаться ускоренными загрузками, поддержкой разрешения 4K и повышенной кадровой частотой.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила