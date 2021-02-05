Через три с небольшим месяца поклонники Mass Effect получат возможность перепройти любимую трилогию в облагороженном виде. Естественно, как наиболее «пожилая» часть серии, самые значительные изменения получила первая Mass Effect, и чтобы игроки примерно представляли себе масштаб изменений в графике, BioWare сегодня представила вниманию общественности четыре скриншота, на которых запечатлены Шепард-мужчина и Шепард-женщина и Mass Effect Legendary Edition и они же, но из оригинальной Mass Effect.

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Нетрудно заметить, что изменения огромные, однако пока трудно сказать, какому из вариантов Шепарда они пошли на пользу с точки зрения эстетики.

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Напомним, что Mass Effect Legendary Edition — это сборник-трилогия, у которой будет единый клиент и весь набор дополнительного контента, который только выходил для всех трёх оригинальных частей франшизы. Исключение — одно утраченное небольшое DLC с новой локацией, ценность которого, однако, находится под большим сомнением.

Сборник выйдет 14 мая на всех актуальных платформах.