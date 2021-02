Компания Wargaming собирается в самом ближайшем времени выпустить World of Tanks в Steam. У игры в этом магазине уже появилась отдельная страничка с бодрым описанием, трейлерами и скриншотами. Точная дата выхода проекта на цифровой платформе от Valve пока не указывается, зато разработчики поспешили выпустить специальный сборник ответов на главные вопросы. И он проливает свет на один крайне неприятный момент.

Оказывается, если вы захотите запускать World of Tanks непременно через клиент Steam, то будьте добры сделать новый аккаунт. Всё верно: Wargaming не стала заморачиваться с насильственным внедрением своего «лаунчера» в Steam, как это делает, например, Electronic Arts с последними проектами. Wargaming поясняет такое непопулярное решение необычайно просто: World of Tanks изначально не создавалась как игра для нескольких PC-платформ.

Создав новый аккаунт и пройдя короткое обучение, вы сможете сражаться вместе с миллионами «танкистов» с уже существующих серверов. При первом входе в игру для вас будет автоматически выбран один из игровых регионов (в зависимости от географического положения). При желании вы сможете его сменить (сразу или позже), однако ваш прогресс в игре начнётся заново. Обновления будут проводиться через Steam, и вы будете получать доступ к новому контенту одновременно со всеми остальными игроками выбранного региона. Кроме того, вы сможете взаимодействовать со всеми «танкистами» без каких-либо ограничений — добавлять их в друзья, сражаться вместе в составе взвода и вступать в кланы.

Напомним, World of Tanks — далеко не первая игра, которую Wargaming решила выпустить в Steam. World of Warplanes и World of Warships уже давно присутствуют в магазине Valve, а за «танковое направление» там с 2016 года отдувается World of Tanks Blitz.