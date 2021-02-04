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Авторы Hitman 3 рассказали, какой новый контент ждёт игру в феврале

Уже сегодня в игре появится новый контракт.
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Hitman 3 поступила в продажу две недели назад, успела продемонстрировать лучший старт продаж в истории франшизы, и, казалось бы, на этом всё. Но, разумеется, современная игровая индустрия подразумевает, что на релизе контентное содержание проектов не заканчивается — вот и Hitman 3 ждут контентные добавки.

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Уже сегодня, 4 февраля, в Hitman 3 стартует специальный контракт на обострение в Дартмуре, через неделю — новое испытание в Дубае, и ещё через неделю в том же Дубае пройдёт контракт на обострение. 23 февраля обладатели Deluxe-издания Hitman 3 получат сразу два контракта на обострение с косметическими наградами за их выполнение.

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25 февраля игроки вернутся в Дартмур, чтобы выполнить избранные контракты, ну а днём позже, 26 февраля, стартует десятидневное событие «Неуловимая цель» в городе Сапиенца, в рамках которого Агенту 47 предстоит ликвидировать сразу двух жуликов. Звучит знакомо? Неслучайно — эту же неуловимую цель игроки выполняли в предыдущей части обновлённой трилогии.

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