Techland продолжает поддерживать Dying Light, но не торопится с новостями о сиквеле
Несмотря на то, что Dying Light в конце января исполнилось шесть лет, разработчики из Techland не теряют энтузиазма и продолжают снабжать проект новым дополнительным контентом. Так, несколько часов назад авторы рассказали, что нового появится в Харране в феврале.
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Добавок, по понятным причинам, совсем немного. С 11 по 17 февраля в игре пройдёт «ивент», посвящённый китайскому новому году, затем игроков ждёт добавка с двумя новыми обликами для своего персонажа, ну и 25 февраля разработчики отпразднуют шестую годовщину со дня выхода Dying Light. Подробностями годовщины поделятся чуть позже.
Что же касается сиквела, к которому скоро можно будет применять эпитет «многострадальный», то новостей пока нет, но Techland пообещала поделиться ими в течение года. Судя по всему, релиз Dying Light 2 — перспектива более отдалённая, чем можно было предположить в прошлом году, когда авторы отложили релиз на неопределённый срок.
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Впрочем, учитывая, что первая Dying Light теперь воспринимается игроками как эталон в жанре зомби-шутеров, лучше всё же потрудиться подольше, чем выслушивать обидные отзывы вроде «Второй по списку, второй по жизни».
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