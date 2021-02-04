Сегодня, 4 февраля, должен состояться релиз экшена Werewolf The Apocalypse — Earthblood, повествующего о борьбе оборотня-изгнанника с алчной корпорацией, отравляющей природу и грозящей гибелью родного клана нашего героя. Вероятно, к моменту прочтения вами данной заметки игра уже поступила в продажу, однако её средняя оценка на Metacritic невольно заставляет остановиться и задуматься о качестве продукта.

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На момент публикации данного материала средняя оценка Werewolf The Apocalypse — Earthblood на Metacritic от профессиональных обозревателей и критиков составляла всего 55 баллов из 100 возможных. Как поясняют обозреватели, концептуально Werewolf The Apocalypse — Earthblood это хорошая игра, но реализация подкачала: проект ощущается устаревшим и полностью лишённым вдохновения.

Почти все журналисты нахваливают возможность выбора стиля прохождения в зависимости от используемой формы героя (человек, волк или оборотень), но в целом, как уточняется, у разработчиков из Cyanide получился средненький проект, паразитирующий на своей связи с «Миром тьмы».

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Как восприняли игру конечные пользователи, узнаем через пару дней: с недавних пор Metacritic принимает пользовательские оценки только по прошествии двух суток после выхода игры, дабы избежать так называемого ревью-бомбинга.