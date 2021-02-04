По мере приближения к раннему релизу активность разработчиков Rustler из Jutsu Games постепенно нарастает. Так, портал IGN, пользуясь своим колоссальным авторитетом и влиянием в игровой журналистике, опубликовал эксклюзивный видеоролик с демонстрацией игрового процесса этого проекта-пародии на классические игры серии Grand Theft Auto (те самые, которые ещё были с видом сверху). В видеоролике демонстрируется ночное прохождение миссии «Герой, которого заслуживает этот город», в котором нашему герою нужно как следует пошалить, добившись максимального уровня розыска, а затем скрыться.

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Авторы Rustler не претендуют на серьёзность и позиционируют свой проект исключительно как развлекательный, шуточный. Здесь, например, вместо радио можно посадить на своего коня бродячего менестреля, чтобы тот завывал вам в уши различные песни, пока недовольная исполнителем толпа не выбросит его (и вас за компанию) из седла.

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Игра появится в раннем доступе 18 февраля.