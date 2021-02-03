Компания Sony опубликовала квартальный отчёт, благодаря которому стало понятно, как обстоят дела с продажами игры «Человек-паук: Майлз Моралез». К концу 2020 года всего было продано 4,1 миллион копий. Напомним, сам релиз случился 12 ноября 2020 года, проект вошёл в стартовую линейку консоли PlayStation 5 (но был выпущен и на PS4).

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Критики восприняли Spider-Man: Miles Morales достаточно благосклонно. На агрегаторе рецензий Metacritic у этой игры имеется 85% рейтинга. Если говорить об оригинальной Spider-Man, то на PlayStation 4 она разо шлась тиражом в 20 миллионов копий.