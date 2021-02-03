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Количество заблокированных в Call of Duty Warzone читеров превысило 300 тысяч

Борьба с жуликами ведётся и днём, и ночью.
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Как известно, королевская битва Call of Duty Warzone заполонена читерами до такой степени, что многие отказываются играть в неё, опасаясь нечеловечески метких и всевидящих игроков-жуликов. Разработчикам известно об этой глобальной проблеме, и с нечистыми на руку игроками денно и нощно ведётся беспощадная борьба. Например, несколько часов назад разработчики Warzone сообщили о том, что в рамках новой волны блокировок под удар «банхаммером» за читерство угодили шестьдесят тысяч игроков. В общей сложности за время существования игры от неё было отстранено уже более трёхсот тысяч жуликов.

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Также авторы сообщают, что постоянно совершенствуют механизмы обнаружения читерского софта, а также борются непосредственно с площадками-дистрибьюторами таких программ.

За прошедшее с момента релиза Call of Duty Warzone время разработчики уже выпустили уйму обновлений безопасности, улучшили систему подачи жалоб на читеров, добавили систему двухфакторной аутентификации и устранили множество поставщиков читерского софта.

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