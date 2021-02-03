Свежий патч для PC-версии Horizon: Zero Dawn правит отрисовку растительности на видеокартах AMD Radeon RX 6000
После выпуска патча 1.1 для PC-версии Horizon: Zero Dawn пользователи видеокарт стали жаловаться на проблемы с прорисовкой растительности в игре. Наиболее остро вопрос встал для владельцев видеокарт от AMD.
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Именно поэтому разработчики проекта выпустили вчера небольшое обновление, которое должно устранить возникшие проблемы с отрисовкой растительности на видеокартах линейки AMD Radeon RX 6000.
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We released a hotfix today that addresses more vegetation issues, this time ones that were specific to the AMD 6000 GPU series. We’ll continue to look into other vegetation issues introduced in Patch 1.10, so thank you for submitting your reports! pic.twitter.com/tr71ztDLYs— Guerrilla (@Guerrilla) February 2, 2021
В специальном сообщении в Twitter представители Guerilla пообещали, что обязательно продолжат заниматься устранением подобных багов в своей игре. Заодно они поблагодарили неравнодушных пользователей, которые присылают сообщения о найденных ошибках.
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