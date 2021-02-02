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Sony поможет всем владельцам консолей PlayStation собрать статистику за 2020 год по своим играм

Достаточно перейти на специальный сайт.
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Компания Sony решила особенным образом поделиться статистикой игроков PlayStation за прошедший год. Специально для этих целей был запущен сайт, на котором любой обладатель актуальной консоли от Sony может просмотреть личную статистику, сравнив её с глобальными показателями. Переходите по этой ссылке, предварительно залогинившись, чтобы узнать все подробности.

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На самом деле, платформодержатель выдаст любопытствующему игроку исчерпывающую информацию по своим увлечениям. Так, подсчёту и анализу подвергнутся: число полученных трофеев, основной день недели для запуска игр, общее проведённое время в играх, любимый жанр, три любимые игры по количеству проведённого в них времени, общее число всех запускавшихся в прошлом году игр, количество проведённых в играх дней, соотношение времени для обычных игр и VR.

Sony также не забыла и о немногочисленных пока ещё владельцах Sony PlayStation 5. Специально для них будет выдана отдельная статистика с самым популярным проектом, общим временем, проведённым за новой приставкой, с количеством полученных трофеев.

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