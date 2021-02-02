Анонсирован экшен Project DT, удивительно похожий на Bayonetta
Разработчики из китайской студии Digital Sky анонсировали Project DT — экшен, который поразительно похож на Devil May Cry и, в большей степени, на Bayonetta. Сравнение с последней тут больше прослеживается, так как главной героиней Project DT является девушка в обтягивающем костюме. Это совсем не латекс, но сходство не заметить сложно.
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В геймплейном плане Project DT пока приятно удивляет: героиня показывает эффектные акробатические приёмы, ловко разметает врагов с помощью модного холодного оружия и не боится давать отпор огромным шагающим роботам. Разработчики показали не только анонсирующий трейлер, но и видео с геймплеем. Причём, оба материала не уступают друг другу в зрелищности.
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Осмелимся предположить, что центральный персонаж игры является киборгом, потому что так эффектно бить железных врагов голыми руками и ногами, изрыгающими огонь с искрами, не сможет даже самый крутой герой слэшера. Project DT создаётся на базе Unreal Engine 4, это выяснили журналисты издания Gematsu.
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В отдельной заметке можно также узнать, что ранее Digital Sky работала над мобильными играми для Bandai Namco. Релиз нового проекта случится, видимо, нескоро. Целевых платформ тоже пока нет, но очень хочется, чтобы разработка Project DT завершилась успешно.
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