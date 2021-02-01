Глобальная стратегия Imperator Rome скоро получит гигантское обновление 2.0
Вышедшая весной 2019 года глобальная стратегия Imperator Rome была довольно прохладно принята игровым сообществом. Пользователи жаловались на общую «сырость», крайне неудачный интерфейс и отталкивающее количество необходимых для игрового процесса рутинных действий. Получив устрашающе низкий пользовательский рейтинг, разработчики из Paradox поняли, что надо что-то делать, и вот, на протяжении почти двух лет планомерно исправляют «косяки». Сегодня разработчики объявили о том, что масштабное обновление 2.0, также известное под красивым названием Marius Update, будет применено к игре уже 16 февраля.
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Вместе с обновлением Imperator Rome также получит набор контента Heirs of Alexander, посвящённое наследию Александра Македонского.
Возвращаясь к теме обновления, отметим, что оно переработает систему войск, добавит новые модели юнитов, внесёт изменения в систему фортов, а также полностью переработает пользовательский интерфейс — элемент игры, к которому у геймеров было больше всего претензий.
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К слову, хоть Imperator Rome и постиг проблемный релиз, но её продажи всё равно превзошли ожидания как разработчиков, так и издателя. Возможно, обновление 2.0 вдохнёт в проект новую жизнь.
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