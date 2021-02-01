Вышедшая весной 2019 года глобальная стратегия Imperator Rome была довольно прохладно принята игровым сообществом. Пользователи жаловались на общую «сырость», крайне неудачный интерфейс и отталкивающее количество необходимых для игрового процесса рутинных действий. Получив устрашающе низкий пользовательский рейтинг, разработчики из Paradox поняли, что надо что-то делать, и вот, на протяжении почти двух лет планомерно исправляют «косяки». Сегодня разработчики объявили о том, что масштабное обновление 2.0, также известное под красивым названием Marius Update, будет применено к игре уже 16 февраля.

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Вместе с обновлением Imperator Rome также получит набор контента Heirs of Alexander, посвящённое наследию Александра Македонского.

Возвращаясь к теме обновления, отметим, что оно переработает систему войск, добавит новые модели юнитов, внесёт изменения в систему фортов, а также полностью переработает пользовательский интерфейс — элемент игры, к которому у геймеров было больше всего претензий.

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К слову, хоть Imperator Rome и постиг проблемный релиз, но её продажи всё равно превзошли ожидания как разработчиков, так и издателя. Возможно, обновление 2.0 вдохнёт в проект новую жизнь.