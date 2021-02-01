Apex Legends в преддверии старта восьмого сезона обновила рекорд «онлайна» в Steam
Завтра в популярной королевской битве Apex Legends начантся восьмой так называемый сезон, который добавит в игру нового персонажа — подрывника Фьюза —, новое оружие, обновлённое поле боя и, естественно, новый боевой пропуск. Логично было предположить, что очередной рекорд «онлайна» игра побьёт именно завтра, но, видимо, в преддверии старта восьмого сезона ярлык с игрой на своих рабочих столах отыскали многие «неактивные» пользователи, что и повлекло за собой обновление позитивной статистики.
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Как передаёт портал Steam Database (SteamDB), на выходных в Steam-версии Apex Legends было зафиксировано 130 490 игроков одновременно. На момент написания данной заметки через «паровой» сервис в Apex Legends играли без малого 86 тысяч человек.
Рискнём предположить, что завтра данная заметка стремительно утратит свою актуальность и потребует обновления.
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