Starbreeze рассказала об успехах Payday 2 и продолжает поиски подходящего издателя для Payday 3
Компания Starbreeze, в состав которой входит коллектив Overkill Software, наиболее известный как авторы криминально-забавных шутеров Payday, опубликовала дневник разработчиков, повествующий о настоящем и будущем Payday 2, а также о продолжающихся поисках подходящего издателя для третьей номерной части серии.
реклама
Начали представители Starbreeze с положительной новости: недавно Steam-сообщество Payday 2 преодолело отметку в семь миллионов пользователей. В настоящий момент количество членов сообщества уже превышает 7.1 млн, и последние сто тысяч присоединились к нему в январе. Таким образом, напрашивается логичный вывод о том, что Payday 2 продолжает пользоваться популярностью и привлекает «новую кровь» даже спустя долгие годы после своего выхода.
реклама
Ещё в начале прошлого года Starbreeze пообещала, что продолжит поддерживать Payday 2 новым контентом, и своё обещание компания выполняет. Так, уже в обозримом будущем игра получит обновление, в котором наши грабители отправятся в Сан-Франциско.
Что касается Payday 3, то пока никаких заслуживающих внимание подробностей. Исполняющий обязанности руководителя Starbreeze Тобиас Шегрен лишь напомнил, что компания продолжает искать для проекта подходящего издателя. По всей видимости, на самостоятельное издание у компании после всех финансовых трудностей попросту нет средств.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила