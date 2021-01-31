Быть может, космическо-фабричный «градострой» Dyson Sphere Program и прошёл незамеченным большинством игроков, но тех фанатов жанра, которые следили за развитием проекта, оказалось достаточно для того, чтобы эта вышедшая 21 января в раннем доступе новинка сумела возглавить свежий недельный чарт продаж в Steam.

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О том, что Dyson Sphere Program, скорее всего, ждёт первое место в недельном чарте продаж Steam, знающие товарищи стали догадываться ещё после того, как разработчики из студии Youthcat сообщили о двухсот тысячах проданных копий игры за первые четыре дня. И вот, прогноз подтвердился, что не может не радовать.

Десятка лидеров этой недели выглядит так:

Dyson Sphere Program

Tale of Immortal;

Valve Index VR Kit;

Rust;

Cyberpunk 2077;

Ori and the Will of the Wisps;

Red Dead Redemption 2;

Phasmophobia;

Counter-Strike Global Ofensive — Operation Broken Fang;

Skul: The Hero Slayer.

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Изменений по сравнению с чартом предыдущей недели практически не произошло.