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Dyson Sphere Program возглавила чарт продаж Steam на уходящей неделе

А в остальном ничего интересного.
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Быть может, космическо-фабричный «градострой» Dyson Sphere Program и прошёл незамеченным большинством игроков, но тех фанатов жанра, которые следили за развитием проекта, оказалось достаточно для того, чтобы эта вышедшая 21 января в раннем доступе новинка сумела возглавить свежий недельный чарт продаж в Steam.

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О том, что Dyson Sphere Program, скорее всего, ждёт первое место в недельном чарте продаж Steam, знающие товарищи стали догадываться ещё после того, как разработчики из студии Youthcat сообщили о двухсот тысячах проданных копий игры за первые четыре дня. И вот, прогноз подтвердился, что не может не радовать.

Десятка лидеров этой недели выглядит так:

  • Dyson Sphere Program
  • Tale of Immortal;
  • Valve Index VR Kit;
  • Rust;
  • Cyberpunk 2077;
  • Ori and the Will of the Wisps;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Phasmophobia;
  • Counter-Strike Global Ofensive — Operation Broken Fang;
  • Skul: The Hero Slayer.

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Изменений по сравнению с чартом предыдущей недели практически не произошло.

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