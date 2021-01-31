Коллектив Brilliant Game Studios решил, что тысяч воинов в сражениях в их вышедшем в 2017 году проекте под «скромным» названием Ultimate Epic Battle Simulator уже маловато, надо делать количество синонимом качества. Так состоялся анонс Ultimate Epic Battle Simulator 2, релиз которого ожидается осенью этого года, и, как вы уже прочитали в заголовке, его главной особенностью станет поддержка миллионов сражающихся одновременно персонажей на экране.

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Что же это за война такая, в которой на относительно небольшом клочке земли столкнулись армии «миллион на миллион», впрочем, остаётся без пояснений. Как неизвестны пока и характеристики компьютеров, способных «вывезти» подобные расчёты. Как бы то ни было, Steam-страничка у проекта уже есть, и его даже можно добавить в список желаемого.

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Кстати, до 1 февраля в Steam проходит бесплатная раздача первой Ultimate Epic Battle Simulator.