После того, как на PC и Xbox вышли и продемонстрировали коммерческий успех Yakuza 0, Yakuza Like a Dragon, а также ремейки в лице Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2, желание Sega и разработчиков из Ryu Ga Gotoku и дальше портировать игры серии на данные платформы стало выглядеть вполне логично и закономерно. Так, со вчерашнего вечера на компьютерах и консолях Xbox One стал доступен сборник Yakuza Remastered Collection.

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В состав сборника, напомним, входят три обновлённых части серии: Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered и Yakuza 5 Remastered. Получается, что теперь пользователи платформ от Microsoft могут опробовать все части франшизы кроме шестой.

В Steam сборник предлагается за 2 409 рублей, что на 33 % дешевле, чем покупка каждой из его составляющих по отдельности. Впрочем, для русскоязычных пользователей предложение сложно назвать привлекательным: судя по описанию Steam-странички сборнка, русской локализации входящие в его состав игры лишены.