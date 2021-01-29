Ninja Theory сворачивает поддержку провального экшена Bleeding Edge спустя 10 месяцев после релиза
Компания Ninja Theory решила остановить поддержку сетевого экшена Bleeding Edge. Неприятность для компании заключается в том, что решение это принято спустя всего лишь 10 месяцев после релиза игры. На самом деле, здесь ничего удивительного нет, ведь рынок таких проектов переполнен, и там выживает только сильнейший.
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Представители Ninja Theory заявили, что сейчас для них важно сосредоточить силы на разработки других игр. Речь идёт о Senua’s Saga, The Insight Project и Project Mara — все проекты большие, поэтому на разработку обновлений для Bleeding Edge было решено «забить». Всем тем немногочисленным поклонникам неудавшейся онлайн-дисциплины стоит помнить, что Ninja Theory пока не собирается отключать серверы для Xbox и PC. Возможно, это случится в ближайшем будущем.
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With the studio now focusing on our new projects (Senua’s Saga, Project Mara & The Insight Project) we have decided that there will be no further content updates for Bleeding Edge. The game is still playable on Xbox and PC. Thank you to the fans & keep teaming up & causing chaos!— Bleeding Edge (@BleedingEdgeNT) January 28, 2021
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Напомним, бета-тестирование Bleeding Edge началось ещё в феврале прошлого года, релиз случился весной. Судя по данным, полученным из SteamDB, в свои лучшие месяцы этот проект не мог собрать и 1,5 тысячи игроков одновременно. А сейчас там каким-то образом умудряются развлекаться не более 20-30 человек одновременно. В Steam у данного проекта 70% рейтинга на основании всего лишь 1398 отзывов. Если что, за этот проект до сих пор просят немалые деньги.
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