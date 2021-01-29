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Ninja Theory сворачивает поддержку провального экшена Bleeding Edge спустя 10 месяцев после релиза

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Компания Ninja Theory решила остановить поддержку сетевого экшена Bleeding Edge. Неприятность для компании заключается в том, что решение это принято спустя всего лишь 10 месяцев после релиза игры. На самом деле, здесь ничего удивительного нет, ведь рынок таких проектов переполнен, и там выживает только сильнейший.

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Представители Ninja Theory заявили, что сейчас для них важно сосредоточить силы на разработки других игр. Речь идёт о Senua’s Saga, The Insight Project и Project Mara — все проекты большие, поэтому на разработку обновлений для Bleeding Edge было решено «забить». Всем тем немногочисленным поклонникам неудавшейся онлайн-дисциплины стоит помнить, что Ninja Theory пока не собирается отключать серверы для Xbox и PC. Возможно, это случится в ближайшем будущем.

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Напомним, бета-тестирование Bleeding Edge началось ещё в феврале прошлого года, релиз случился весной. Судя по данным, полученным из SteamDB, в свои лучшие месяцы этот проект не мог собрать и 1,5 тысячи игроков одновременно. А сейчас там каким-то образом умудряются развлекаться не более 20-30 человек одновременно. В Steam у данного проекта 70% рейтинга на основании всего лишь 1398 отзывов. Если что, за этот проект до сих пор просят немалые деньги.

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