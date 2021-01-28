Компания Remedy обновила специальный раздел на сайте Control, посвящённый деталям обновления игры для консолей следующего поколения. Напомним, данный апдейт бесплатно получат только те, кто прикупил издание Ultimate. Как это часто бывает, в игре появятся два режима: «Производительность» и «Качество». Причём, на консоли Xbox Series S будет доступен режим с производительностью и только он.

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А теперь перейдём к описанию самих режимов:

режим производительности для Xbox Series X и PlayStation 5. 1440p и 60 fps с «апскейлом» до 4K;

режим графики для PlayStation 5 и Xbox Series X. 1220p и 30 fps с трассировкой лучей и «апскейлом» до 4K;

режим производительности для Xbox Series S. 900p с 60 fps и без рейтрейсинга.

Для владельцев консоли PlayStation 5 разработчики приготовили кое-что особенное. Заявлена полная поддержка контроллера DualSense с применением особенностей адаптивных курков. Функция Activities с подсказками также задействована.

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К сожалению, при переходе на некстген перенести старые сохранения не получится — Remedy объясняет это тем, что на новых консолях используется другая версия движка.

Напомним, Control: Ultimate Edition будет доступна в февральской подборке PS Plus, максимальная версия игры 2 февраля выйдет одновременно на всех некстген-платформах.