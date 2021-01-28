Capcom отчиталась о рекордных финансовых результатах
Начался очередной период публикации крупными и не очень игровыми издательствами и разработчиками финансовых результатов своей деятельности за третий квартал 2020/2021 фискальный год. Настала очередь Capcom, которая решила объединить свои результаты в девятимесячный отрезок текущего финансового года. Получилось довольно эффектно, ведь по итогам указанного периода у Capcom наблюдается рекордный рост за всю историю компании.
реклама
Согласно статистике компании, за вышеуказанный период в сравнении с аналогичным периодом за предыдущий финансовый год чистые продажи её проектов возросли на 22,6 %, операционная прибыль увеличилась на 32,2 %, а чистая прибыль — на 34,1 %.
Как уточняет Capcom, во многом такому росту поспособствовали долгосрочные продажи игр компании, в том числе ремейка Resident Evil 3, а также Monster Hunter World. Отдельно отмечается выпуск специальной версии Devil May Cry для консолей нового поколения. Предполагается, что полный финансовый год, результаты которого Capcom обнародует когда-нибудь после 31 марта, также станет лучшим за всю историю компании.
реклама
Что касается прогнозов, то они оптимистичные. В частности, компания возлагает большие надежды на Monster Hunter Rise и Resident Evil Village. К сожалению, компании пока не хотят взглянуть в относительно недалёкое будущее и представить, как будут выглядеть их финансовые результаты после окончания пандемии и плавного возвращения людей к привычной, а не домашне-затворнической жизни.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила