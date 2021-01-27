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Анонсирован Hidden Deep — мрачный хоррор, вдохновлённый оригинальной Half-Life и фильмом «Чужие»

За разработку отвечает один человек.
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Компания Daedalic Entertainment анонсировала Hidden Deep — научно-фантастический триллер, вдохновлённый фильмами и играми 80-90 годов. Разработкой проекта занимается студия Cogwheel Software, в составе которой числится ровно один человек. Пожалуй, ему нужно выразить особое уважение, раз он сумел в одиночку подписать соглашение с издателем. В плане сюжета Hidden Deep чётко следует лекалам источников вдохновения своего автора.

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Итак, была группа исследователей, которая обнаружила странные аномалии неизвестного происхождения. К месту открытия была отправлена экспедиция, и через 681 день связь с группой обрывается. Поэтому срочно организовывается вторая экспедиция, возглавить которую придётся уже игроку.

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Цели перед второй группой ставятся вполне ожидаемые: разведать, что там произошло, и найти первую группу исследователей.Эта самая группа состоит из четырёх человек отправится на целую милю вглубь океана. Игрок сможет отдавать приказы своей группе и заниматься исследованием шахты.

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Hidden Deep предложит своим игрокам на выбор два режима: выживание и обычный сюжетный — они будут присутствовать на релизе. Спустя некоторое время появится третий режим — кооператив. Ни в коем случае нельзя забывать, что данный проект создаётся силами одного человека. Поэтому стиль у данного проекта минималистичный, а всё основное внимание уделяется повествованию и геймплею. Даже редактор уровней завезут. А теперь, если говорить об источниках вдохновения, то сам автор называет следующие произведения: фильм «Чужие», оригинальная игра Half-Life и фильм «Нечто».

Релиз Hidden Deep должен случиться в этом году, заинтересованным стоит обратить внимание на демоверсию, которая станет доступна с 3 февраля.

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daedalic entertainment cogwheel software hidden deep
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Мегавольт
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