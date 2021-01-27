Студия inXile Entertainment применила к своей ролевой игре Wasteland 3 обновление версии 1.3.0, в котором исправила множество ошибок, решила некоторые проблемы с балансом, добавила новые элементы «косметики», а также внедрила новый уровень сложности под названием «Турист» (Tourist).

реклама

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Как нетрудно догадаться по названию, данный уровень сложности является самым низким и предназначен специально для тех, кому не по нраву вся эту мудрёная прокачка и боевая система, а хочется лишь насладиться сюжетной линией.

Напомним, Wasteland 3 вышла в конце лета прошлого года и была тепло принята игроками: на сегодняшний день её актуальный пользовательский рейтинг в Steam составляет 83 %.