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В Wasteland 3 появился «туристический» уровень сложности

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Студия inXile Entertainment применила к своей ролевой игре Wasteland 3 обновление версии 1.3.0, в котором исправила множество ошибок, решила некоторые проблемы с балансом, добавила новые элементы «косметики», а также внедрила новый уровень сложности под названием «Турист» (Tourist).

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Как нетрудно догадаться по названию, данный уровень сложности является самым низким и предназначен специально для тех, кому не по нраву вся эту мудрёная прокачка и боевая система, а хочется лишь насладиться сюжетной линией.

Напомним, Wasteland 3 вышла в конце лета прошлого года и была тепло принята игроками: на сегодняшний день её актуальный пользовательский рейтинг в Steam составляет 83 %.

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xbox game studios inxile entertainment wasteland 3
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