Занимательный проект Deep Rock Galactic, в котором группе гномов-инженеров необходимо заниматься привычной для них деятельностью — собирать материалы и создавать из них что-то полезное — достиг следующей «круглой» отметки числа проданных копий. Согласно информации от разработчиков из Ghost Ship Games, их творение по состоянию на вчерашний вечер разошлось двухмиллионным тиражом.

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Важно отметить, что несмотря на то, что игра в формате раннего доступа существует ещё с 2018 года, массовые продажи к ней пришли лишь после выхода из этого самого раннего доступа весной прошлого года: продажи за 2020 год почти втрое превзошли продажи за 2019-й. Впрочем, не стоит забывать и о том, что значительную (если на главную) роль в этой статистике сыграл фактор пандемии и самоизоляции, когда единственным развлечением у людей стали именно видеоигры. Этот фактор разработчики решили не упоминать.

В среднем каждый игрок провёл в Deep Rock Galactic 31 час и 7 минут, а среднее время каждой игровой сессии длится 88 минут. В прошлом году, кстати, игроки были менее терпеливыми — в среднем 77 минут за одно «подключение».

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Не менее важно отметить, что Deep Rock Galactic нынче является одной из самых высокооценённых игр в Steam: актуальный пользовательский рейтинг игры составляет 98 %, а общий — 97 %.