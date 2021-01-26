Создатели популярных читов для Grant Theft Auto Online свернули свою деятельность после разговора с Take-Two
Есть такие разработчики популярных читов LunaCheats, которых очень сильно любят игроки Grand Theft Auto Online. Так вот, никаких читов они больше не будут делать. На своём сайте злоумышленники (а как их ещё называть?) написали, что дальнейшая поддержка, разработка и распространение читов прекращается. Такое решение команда приняла после общения с представителями издательства Take-Two.
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Все доходы, полученные в результате реализации читов, представители LunaCheats пообещали отправить на благотворительность. Причём, сама Take-Two должна выбрать, куда именно нужно отправить деньги. Разработчики нелегального программного обеспечения также извинились перед сообществом Grand Theft Auto Online, которое могло быть доставлено неудобство в результате их деятельности.
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