343 Industries будет ежемесячно рассказывать о ходе работы над Halo Infinite
Как известно, Halo Infinite должна была стать флагманским стартовым проектом консолей Xbox Series. Но судьба распорядилась иначе: релиз отложили практически на год — до осени 2021-го. Как сейчас обстоят дела с производством данного проекта, толком неясно.
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Разработчики из студии 343 Industries понимают, что держать сообщество фанатов Halo в неведении неправильно и даже несправедливо, поэтому пообещали, что впредь будут в ежемесячном формате извещать игроков о ходе разработки. И первый такой «апдейт» должен выйти уже на этой неделе.
Впрочем, ничего особо интересного в его рамках ждать не стоит: представитель студии сразу сказал, что в ближайшем новостном материале речь пойдёт о механиках «песочницы». Никакого анонса точной даты выхода или новых скриншотов можно не ждать.
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