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Польза перевоплощений в геймплейном трейлере Werewolf The Apocalypse — Earthblood

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Разработчики из студии Cyanide представили вниманию общественности свежий геймплейный трейлер своего амбициозного проекта Werewolf The Apocalypse — Earthblood. В нижеуказанном видео, продолжительность которого составляет всего минуту с небольшим, игрокам демонстрируются преимущества каждой из трёх доступных главному герою форм — волка, человека и вервольфа.

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Строго говоря, всё интуитивно понятно: форма волка позволяет перемещаться незаметно, в облике человека герой может использовать оружие и взламывать электронные системы, ну а вервольф — это тот, от которого в страхе должна бежать даже толпа врагов.

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По сюжету, наш герой, оборотень-изгнанник Кахал, возвращается в родной клан, чтобы помочь ему дать отпор отравляющей местную природу корпорации. Релиз уже совсем скоро — 4 февраля.

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