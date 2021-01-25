Разработчики из независимой студии анонсировали Selaco — ретро-шутер, создаваемый на базе движка GZDoom. По случаю анонса представлен дебютный и крайне атмосферный трейлер. Внешне Selaco очень сильно напоминает System Shock 2 — даже цветовая палитра схожая. Девелоперы также вдохновляются оригинальными Quake и F.E.A.R. Главной героиней ретро-шутера станет девушка по фамилии Даун, она числится на правах капитана в службе космической станции Selaco.

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У нашей героини цель максимально благородная — обеспечить безопасность беженцев с Земли, на которых совершено нападение. Разработчики заверяют, что искусственный интеллект у врагов будет очень продвинутым, в лучших традициях оригинальной F.E.A.R. Недруги будут координировать свои действия, менять тактику и метко стрелять. В дополнение к этому Selaco постарается нас удивить разрушаемостью окружения. Кстати, оценить возможности этой системы можно уже в дебютном трейлере.

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Процесс создания ретро-шутера Selaco находится в начальной стадии, поэтому релиз случится ещё нескоро. Из целевых платформ пока заявлен только PC.