Анонсирован ретро-шутер Selaco, разработчики которого вдохновлялись System Shock 2 и F.E.A.R.
Разработчики из независимой студии анонсировали Selaco — ретро-шутер, создаваемый на базе движка GZDoom. По случаю анонса представлен дебютный и крайне атмосферный трейлер. Внешне Selaco очень сильно напоминает System Shock 2 — даже цветовая палитра схожая. Девелоперы также вдохновляются оригинальными Quake и F.E.A.R. Главной героиней ретро-шутера станет девушка по фамилии Даун, она числится на правах капитана в службе космической станции Selaco.
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У нашей героини цель максимально благородная — обеспечить безопасность беженцев с Земли, на которых совершено нападение. Разработчики заверяют, что искусственный интеллект у врагов будет очень продвинутым, в лучших традициях оригинальной F.E.A.R. Недруги будут координировать свои действия, менять тактику и метко стрелять. В дополнение к этому Selaco постарается нас удивить разрушаемостью окружения. Кстати, оценить возможности этой системы можно уже в дебютном трейлере.
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Процесс создания ретро-шутера Selaco находится в начальной стадии, поэтому релиз случится ещё нескоро. Из целевых платформ пока заявлен только PC.
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