Спидраннеры уже соревнуются в скорости прохождения вступительного уровня Hitman 3
В популярной «компьютерно-спортивной» дисциплине спидрана (прохождения на скорость) чемпионы, как и в настоящем спорте, определяются считанными секундами, а то и долями секунд. Так, вчера рекорд скорости прохождения вступительного уровня в Hitman 3 в Дубае составлял девять секунд, но несколько часов назад он устарел и уступил место 8-секундному прохождению. Как это делается — в видеоролике ниже.
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Судя по увиденным кадрам, никаких «жульнических» приёмов спидраннеры не применяли: достаточно было сделать отвлекающий выстрел, после чего быстрыми и хладнокровными выстрелами в голову из пистолета с глушителем ликвидировать обе цели задания, после чего вернуться в лифт небоскрёба.
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По словам спидраннеров, результат вполне можно сократить ещё на одну секунду, ведь значительную часть времени отнимает именно процесс прицеливания.
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Напоминаем, что Hitman 3 вышла на прошлой неделе, получила высочайшие оценки в истории серии и порадовала рекордными для франшизы стартовыми продажами. В этом году проект ждёт обновление с трассировкой лучей, которая точно появится на PC и Xbox Series.
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