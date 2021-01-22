Специалисты Digital Foundry опробовали демоверсию Resident Evil Village для PS5: 4K на месте
Тестировочных дел мастера из Digital Foundry не могли упустить возможность проверить демонстрационную версию Resident Evil Village, которая сегодня поздней ночью стала доступна на PlayStation 5, а весной доберётся и до остальных платформ. Из первых кадров игрового процесса стало очевидно, что «демка» предназначена для показа технологий обновлённого RE Engine, поскольку и сюжетно проект не связан с основной игрой, и «боёвки» в ней нет.
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И вот, по итогам проверки от Digital Foundry можно сказать, что со своей задачей демоверсия справилась; по крайней мере на PlayStation 5. По словам специалистов, по уровню графики Resident Evil Village примерно соответствует ремейкам Resident Evil 2 и Resident Evil 3, и даже превосходит их. Также в новинке почти идеально применена технология HDR и местами для отражений задействуется трассировка лучей. Учитывая, что проект воспроизводится в «честном» разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду с редкими просадками, с технической точки зрения он выглядит почти безупречно, но, с другой стороны, ничего выдающегося в мир графических технологий не привносит.
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Важное уточнение от обозревателей: демо Resident Evil Village происходит в закрытых уровнях, нагрузка в которых по определению ниже, чем в богатых деталями и физикой открытых локациях. Ещё только предстоит узнать, как обстоят дела с производительностью в более суровых игровых условиях «Деревни». Впрочем, как считают в DF, впереди у Resident Evil Village ещё оптимизационные работы, и к релизу немногочисленные просадки могут исчезнуть даже в особо тяжёлых сценах.
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Напоминаем, что Resident Evil Village запланирована к выходу на 7 мая.
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