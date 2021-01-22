Capcom устроила распродажу игр Resident Evil с шикарными скидками
Компания Capcom устроила распродажу игр серии Resident Evil, приуроченную прошедшей сегодня ночью презентации новой части. Проекты можно купить со скидками в Steam и Microsoft Store. Распродажа продлится до 25 января, поэтому если у вас было желание обзавестись недостающими экземплярами Resident Evil, то сейчас это можно сделать. Например, за Resident Evil 5 просят 174 рубля, за шестую часть — 239 рублей, а Resident Evil 7 обойдётся в 329 рублей.
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Относительно свежая Resident Evil 3 со скидкой в размере 67% стоит 659 рублей, а обновлённая версия второй части обойдётся в 639 рублей.
Скидки на игры действительно получились приличными и могут достигать 87%, за подробностями стоит перейти на страничку Resident Evil в Steam.
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