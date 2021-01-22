Компания Capcom устроила распродажу игр серии Resident Evil, приуроченную прошедшей сегодня ночью презентации новой части. Проекты можно купить со скидками в Steam и Microsoft Store. Распродажа продлится до 25 января, поэтому если у вас было желание обзавестись недостающими экземплярами Resident Evil, то сейчас это можно сделать. Например, за Resident Evil 5 просят 174 рубля, за шестую часть — 239 рублей, а Resident Evil 7 обойдётся в 329 рублей.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3070 в Compeo.ru Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Относительно свежая Resident Evil 3 со скидкой в размере 67% стоит 659 рублей, а обновлённая версия второй части обойдётся в 639 рублей.

Скидки на игры действительно получились приличными и могут достигать 87%, за подробностями стоит перейти на страничку Resident Evil в Steam.