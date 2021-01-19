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Новый трейлер Atomic Heart про альтернативный СССР посвящён трассировке лучей и DLSS

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Разработчики из московской студии Mundfish опубликовали специальный трейлер Atomic Heart, посвящённый реализованным в игре технологиям трассировки лучей и DLSS. Попутно нам также показывают, как главный герой использует имеющиеся способности для эффективной расправы над врагами.

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Увиденное в очередной раз напоминает нам о двух важных истинах, касающихся Atomic Heart. Во-первых, всё это очень походит на Bioshock, а во-вторых, всё по-прежнему непонятно.

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Главный герой может использовать телекинез и замораживание противников — выглядит, кажется, не так уж и плохо. Напомним, действие Atomic Heart происходит в альтернативном СССР. А вот когда выйдет эта игра — большой вопрос. Но мы точно знаем, что релиз должен состояться на PC, Xbox One, PlayStation 4 и некстгене.

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