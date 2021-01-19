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В GOG проходит крупная распродажа ролевых игр разных поколений со скидками до 90%

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Сервис цифровой дистрибуции GOG не только проводит масштабные сезонные распродажи, но также время от времени позволяет с большими скидками приобретать проекты одной тематической направленности. В случае со свежей распродажей в магазине речь идёт о ролевых играх: с внушительными скидками можно купить как проекты из «фонда» ностальгирующих, так и вполне свежие игры.

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Всего, судя по списку, в распродаже принимают участие без малого 300 игр и дополнений к ним в различных изданиях, так что выбрать определённо есть, из чего. По традиции, в рамках данного материала мы перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений:

  • The Witcher 3 Wild Hunt за 369 рублей (скидка -69 %);
  • GreedFall за 679 рублей (скидка -60 %);
  • Dragon Age Origins Ultimate Edition за 259 рублей (скидка -74 %);
  • Pillars of Eternity Definitive Edition за 289 рублей (скидка -59 %);
  • Mordheim City of the Damned за 179 рублей (скидка -74 %).

Распродажа продлится вечера следующего понедельника, 25 января.

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Сейчас обсуждают

wwr222
15:30
Ты вообще понятия не имеешь,чьи деньги были вложены в Киберпанк.На новый проект им придется побираться у входа в метро.
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omoikane
15:29
потому что это игры, ты сейчас про игры или про свои какие то странные мировозрения? :D
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omoikane
15:28
Ок ты вложил свои кровные 10 миллионов долларов и ожидал что получишь 30, а получил 11 потратив на это 3 года. Отбив еле инфляцию. Какова твоя ракция, если ты владелец акций, так как твои активы резко...
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NudeGarik
15:27
причем тут сосоли
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NudeGarik
15:26
этот шлак-конвейер не интересен
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Miki_Sambrero
15:26
Ну вот в гелакси подэкоанный сканер. Работает медленней, хуже срабатывает, чаще ошибается чем у меня было на А8 2018г... каждой технологии свое время , а выпускать как китайцы и корейцы сырые беты, и...
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Tempestus Scion
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warmuza
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Tempestus Scion
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