Сервис цифровой дистрибуции GOG не только проводит масштабные сезонные распродажи, но также время от времени позволяет с большими скидками приобретать проекты одной тематической направленности. В случае со свежей распродажей в магазине речь идёт о ролевых играх: с внушительными скидками можно купить как проекты из «фонда» ностальгирующих, так и вполне свежие игры.

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Всего, судя по списку, в распродаже принимают участие без малого 300 игр и дополнений к ним в различных изданиях, так что выбрать определённо есть, из чего. По традиции, в рамках данного материала мы перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений:

The Witcher 3 Wild Hunt за 369 рублей (скидка -69 %);

GreedFall за 679 рублей (скидка -60 %);

Dragon Age Origins Ultimate Edition за 259 рублей (скидка -74 %);

Pillars of Eternity Definitive Edition за 289 рублей (скидка -59 %);

Mordheim City of the Damned за 179 рублей (скидка -74 %).

Распродажа продлится вечера следующего понедельника, 25 января.