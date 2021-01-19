Авторы Hellblade в видеодневнике показали фотореалистичные кадры своего экспериментального «ужастика» Project MARA
В начале прошлого года студия Ninja Theory, получившая наибольшую известность после выпуска Hellblade Senua’s Sacrifice, анонсировала экспериментальный хоррор под рабочим названием Project MARA. С тех пор новой информации о нём не поступало, но вчера вечером разработчики всё же решили напомнить о существовании данного проекта. Да как напомнить: в видео нашему вниманию представили фотореалистичные кадры игрового окружения.
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События Project MARA развернутся в рамках отдельно взятой квартиры, у которой существует реальный прототип — с него разработчики «срисовывали» виртуальную копию, которую заполняли предметами интерьера и добавляли множество деталей. К процессу подходили с такой скрупулёзностью, что получилась реалистичная картинка, детализация которой сравнима с фотографией. Оно и немудрено: при создании Project MARA разработчики именно фотографировали все образцы текстур из реально существующей квартиры-прототипа.
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Процесс очень трудоёмкий: на воссоздание реалистичной версии квартиры в Project MARA ушли долгие месяцы кропотливого труда, но разработчики считают, что вложенные усилия оправдаются.
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Впрочем, когда мы сможем лично «побывать» в этих апартаментах, пока что тайна.
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