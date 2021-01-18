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Авторы Apex Legends представили нового героя — бывшего бандита с механической рукой

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Разработчики из Respawn Entertainment представили трейлер, посвящённый новому герою Уолли Фьюзу. На самом деле, это даже не трейлер, а короткометражка Good as Gold из цикла «Истории из Внешних Земель». Как и полагается во всех таких случаях, для нас раскрывают предысторию этого персонажа, пусть и довольно схематично.

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Уолли Фьюз когда-то был бандитом, искателем приключений, работая вместе с подругой детства. В один прекрасный день они нашли золотую гранату, которая стала символом их дружбы. Позже Фьюз принял решение покинуть планету Сальво, на которой родился, чтобы стать участником игр Apex. Его боевая подруга не оценила этот поступок, восприняв его как предательство. Результатом возникших противоречий стала битва с напарницей. В жаркой стычке взорвалась эта самая золотая граната, которая лишила Уолли Фьюза руки. Во вселенной Apex потеря конечности — не приговор, её оперативно заменили на механическую.

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После изучения предыстории нового героя невольно напрашивается аналогия с героем Джесси Маккри из Overwatch. У того тоже есть бионический протез и близкая подружка Эш из «боевого прошлого». Аналогия слишком уж очевидная, даже не верится, что разработчики Apex вовремя не заметили такого совпадения.

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Напомним, в скором времени стартует восьмой сезон Apex Legends, который получил название «Хаос» (Mayhem).

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