В этом году мы будем отмечать десятилетие со дня выхода последней (надеемся, что не навсегда) части игр серии The Elder Scrolls. Несмотря на почтенный возраст, «Скайрим» по-прежнему любим публикой, и немалую роль в этом играет самоотверженное сообщество, снабжающее игру модификациями различных степеней проработки и масштабов.

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В число модификаций для The Elder Scrolls V Skyrim входит Enderal Forgotten Stories, представляющий собой циклопических размеров конверсионный мод, полностью меняющий игру, добавляя в неё новый мир, сюжетную линию, персонажей и игровые механики. Модификация вышла в 2019 году и доступна для бесплатной загрузки непосредственно в Steam.

Но нужно идти дальше, решил коллектив разработчиков из SureAI, и на днях объявил о том, что работает над новым коммерческим проектом, анонсировать который намереваются уже в этом году. Что касается Enderal Forgotten Stories, то его поддержка сворачивается: обновление 1.6.4.0 стало для модификации последним. На дальнейшую поддержку Enderal у ребят из SureAI попросту больше нет свободного времени.