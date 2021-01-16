Sony удалила даты релиза своих проектов из трейлера PlayStation 5 для выставки CES 2021
Компания Sony вновь принялась править ранее выпущенные ролики с проектами для своей новой консоли PlayStation 5. В прошлый раз мы становились свидетелями того, как из специального ролика, посвящённого новым играм для системы, убрали ранее указанную дату релиза следующей Gran Turismo. А теперь вот настал черёд трейлера, выпущенного для мероприятия CES 2021.
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В оригинальном ролике был следующей расклад по датам:
- Project Athia должна была выйти в январе 2022 года;
- Kena: Bridge of Spirits — март 2021;
- Pragmata — 2022 год;
- Returnal — релиз на 19 марта 2021 года;
- Solar Ash — июнь 2021;
- Little Devil Inside — июнь 2021;
- Stray — октябрь 2021;
- Ghostwire Tokyo — октябрь 2021;
- Rachet & Clank: Rift — 2021 год;
- Horizon Forbidden West — 2021 год.
Спустя очень короткое время ситуация полностью изменилась. Наверное, в стане Sony есть безответственные сотрудники, которые раз за разом допускают «детские» ошибки с указанием правильных дат. Очевидно, что первоначальная информация предназначалась для внутреннего пользования, и она не должна была быть показана общественности.
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Теперь с датами случились сильные изменения. По сути, по ранее намеченному плану идёт разработка только трёх проектов: Returnal, Rachet & Clank: Rift, Horizon Forbidden West. У всех остальных игр информация по планируемым срокам выхода была просто удалена.
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