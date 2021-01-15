Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 заверили, что игра будет отвечать самым высоким стандартам качества
Разработчики из GSC Game World опубликовали на сайте Xbox Wire, посвящённое вышедшему в конце прошлого года тизеру S.T.A.L.K.E.R. 2 и проекту в целом. Так, мы теперь знаем, что во второй части на правах главного героя будет выступать совершенно новый персонаж — сталкер по прозвищу Скиф. В тизере засветилось это имя, если кто помнит. Череда событий и некоторых действий главного героя «определят следующую большую главу в истории Зоны».
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Как мы помним по ролику, Скиф пытался спрятаться от выброса в некоем здании где-то на задворках Припяти. Это обветшалая школа с повреждёнными перекрытиями и лабиринтом помещений. Разработчики дали понять, что данная локация — очень опасное место, и «никто не хотел бы здесь оказаться по своей воле». В любом случае, старую школу нельзя назвать совсем уж заброшенной: поблизости ведь разместились сталкеры у костра и с гитарой. Скифу некогда устраивать посиделки с «бородатыми» анекдотами, ведь он торопится. А вот куда — это уже другой вопрос.
Этот вынужденное лирическое отступление GSC Game World сменяет в своём сообщении информацией о текущем статусе разработки. Сам процесс создания игры идёт чётко по графику, это актуально и по отношению к версиям для Xbox Series X|S. Девелоперы не постеснялись опубликовать типичное в таких случаях заверениях о том, что для них крайне важно выпустить продукт, который будет выглядеть максимально законченным на всех платформах одновременно.
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Сотрудники GSC Game World очень рады, что использование высокоскоростных SSD, технологии рейтрейсинга и разрешения 4K стало повсеместным, ведь это позволит подарить игрокам «впечатляющий опыт» от общения со S.T.A.L.K.E.R. 2. У S.T.A.L.K.E.R. 2 нет даже приблизительной даты релиза, её анонсируют когда-нибудь потом. Зато мы давно знаем, что проект будет доступен на PC и Xbox Series X|S, а также по подписке Xbox Game Pass в день релиза.
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