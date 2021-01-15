Разработчики из студии Bohemia Interactive опубликовали итоговой отчёт по результатам 2020 года. В представленном документе содержится информация о четырёх играх компании: Arma III, DayZ и Ylands.

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Сразу отметим, что проекты чувствуют себя довольно неплохо, даже опостылевшая и ушедшая в информационное забвение DayZ. Общая аудитория игр студии составляет 14 миллионов игроков. У многострадальной DayZ имеется 6,4 миллиона активных игроков, Arma III может похвастаться 2,3 миллиона игроков, на Vigor приходится 4,6 миллиона, а Ylands активно запускают только 645 тысяч игроков.

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За прошедший год Bohemia наняла 103 новых работника, что неплохо. У студии в данный момент имеется 6 офисов, расположенных в трёх странах. В 2020-м году разработчики выпустили 21 обновление для своих проектов, а всего игр и DLC в отчётном периоде было реализовано чуть более 5,7 миллиона. Бестселлером и главным источником пополнения средств студии до сих пор считается DayZ.

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Также в 2020 году сотрудники Bohemia Interactive очень усердно занимались развитием собственного движка Enfusion. Он получил обновлённый рендер и доработанный физический движок. Девелоперы заверяют, что производительность Enfusion выросла, равно как и оптимизация. Ещё одно реализованное техническое достижение — поддержка кроссплея и пользовательского контента на разных игровых платформах.