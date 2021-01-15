Разработчики пиратской приключенческой игры King of Seas чётко определились с датой её релиза. Если всё пойдёт по плану, то выход должен случиться уже 18 февраля на PC, Xbox One и PlayStation 4. Про некстген-консоли речь пока не идёт, зато на Nintendo Switch мы эти пиратские приключения тоже увидим.

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Важная геймплейная «фишка» King of Seas — процедурно генерируемые уровни, положительно влияющие на реиграбельность. Игрокам нужно будет, как и полагается в хорошем пиратском экшене, отправиться покорять морские просторы, чтобы в конце сразиться с самым важным и сильным пиратом.

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Немало внимания в King of Seas отводится всей этой возне с кораблями, ведь одних только типов морских посудин намечено пять штук. Игрок сможет делать своё пиратское средство перемещения уникальным, прибегая к нехитрой системе кастомизации. При настройке корабля также придётся жонглировать специальными навыками и отдельными предметами экипировки. После настройки корабля нужно бы в бой отправиться — там ведь разработчики тоже спроектировали мудрёную боевую систему с ветками талантов и двумя десятками боевых умений. Но лучше все эти механики оценить уже после релиза. Ну, или прочитать про них в отзывах Steam.