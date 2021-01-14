Assassin’s Creed Valhalla получила крупное обновление, в том числе повышающее стабильность и производительность игры
Ubisoft продолжает сдерживать обещание и снабжать Assassin’s Creed Valhalla важными обновлениями. Буквально только что (по крайней мере, в расписании указано именно 15:00 по московскому времени) к игре было применено обновление версии 1.1.1, в котором исправлены различные графические ошибки, проблемы с фоторежимом, добавлены недостающие анимации, исправлены ошибки в квестах и многое другое.
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Отдельным пунктом Ubisoft указала повышение стабильности и производительности игры. Насколько, впрочем, это повышение значительно, покажут лишь независимые тестирования до и после обновления.
Объём загрузки обновления сравнительно большой и зависит от платформы: на PC игрокам придётся загрузить 6,45 Гбайт данных, на Xbox Series и Xbox One — 7,5 Гбайт и 6,6 Гбайт соответственно, а на PlayStation 5 и PlayStation 4 — 2 Гбайта и 2—3 Гбайта соответственно.
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