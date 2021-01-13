Разработчики из Frontier Developments поделились довольно неприятными известиями для тех, кто ждёт выхода крупного аддона-расширения Odyssey для космосима Elite Dangerous: ждать придётся ещё около полугода на PC и около семи—девяти месяцев на консолях. Всё верно: релиз дополнения на компьютерах отложен до конца весны, а на консолях — до осени, без конкретики.

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Причину можно было не называть, она и так понятна: пандемия. Закрытые границы и самоизоляция продолжают оказывать негативное воздействие на производство аддона, поэтому взглянув на состояние готовности «Одиссеи», разработчики осознали, что в ранее обозначенный срок — начало года — они никак не укладываются.

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Напомним, что Odyssey — это огромное дополнение, которое внесёт множество нововведений в игровой процесс, в том числе возможность выходить из кабины корабля и гулять по планете «пешком». Масштаб вносимых аддоном изменений лучше всего описывает его раннее рабочее название Next Era.