Разработчики из Bloober Team представили новый трейлер хоррора The Medium, который рассказывает нам кое-что интересное о реализованной в игре технологии трассировки лучей. Рейтрейсинг здесь будет вкупе с технологией NVIDIA DLSS.

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Трассировка лучей в The Medium будет работать в двух режимах: производительность и качество. В случае с первым можно рассчитывать на умеренное качество выводимого изображения — появится обтекающее затенение и отражения. В режиме с упором на качество будут и тени, и DLSS, и гибридная полупрозрачность. Оценить результат пока можно в приложенном ролике.

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Напомним, релиз The Medium намечен на 28 января. Проект появится на PC и Xbox Series X|S.