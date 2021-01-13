Автор The Medium показали реализованную в игре трассировку лучей
Разработчики из Bloober Team представили новый трейлер хоррора The Medium, который рассказывает нам кое-что интересное о реализованной в игре технологии трассировки лучей. Рейтрейсинг здесь будет вкупе с технологией NVIDIA DLSS.
реклама
Трассировка лучей в The Medium будет работать в двух режимах: производительность и качество. В случае с первым можно рассчитывать на умеренное качество выводимого изображения — появится обтекающее затенение и отражения. В режиме с упором на качество будут и тени, и DLSS, и гибридная полупрозрачность. Оценить результат пока можно в приложенном ролике.
реклама
Напомним, релиз The Medium намечен на 28 января. Проект появится на PC и Xbox Series X|S.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила