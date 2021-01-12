Тактическая ролевая игра King Arthur Knight’s Tale должна была выйти в раннем доступе сегодня, но за несколько часов до выхода студия Neocore Games объявила о том, что релиз откладывается на две недели и теперь состоится 26 января. По словам разработчиков, хоть это и ранний доступ, но выпускать игру в совсем недостойном виде неприемлемо, а для проведения «полировки» им необходимо дополнительное время.

реклама

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU: Более 10 видов по рек ценам <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Куча RTX 3060 Ti в XPERT.RU RX 6800/6900 по суперценам в XPERT.RU - успей разбить копилку Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

По сюжету, в King Arthur Knight’s Tale мы будем играть за воскрешённого рыцаря Мордреда, которому нужно будет остановить Короля Артура. Проект является гибридом ролевой игры и пошаговой тактики в духе X-COM. Ранний доступ планируют «растянуть» на несколько месяцев, так что готовность проекта сравнительно близка к финальной.

Коллектив Neocore Games в своё время отметился достойными проектами Warhammer 40,000 Inquisitor — Martyr и The Incredible Adventures of Van Helsing, так что за качество новинки можно не переживать.