Ранний релиз King Arthur Knight’s Tale внезапно отложили на две недели
Тактическая ролевая игра King Arthur Knight’s Tale должна была выйти в раннем доступе сегодня, но за несколько часов до выхода студия Neocore Games объявила о том, что релиз откладывается на две недели и теперь состоится 26 января. По словам разработчиков, хоть это и ранний доступ, но выпускать игру в совсем недостойном виде неприемлемо, а для проведения «полировки» им необходимо дополнительное время.
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По сюжету, в King Arthur Knight’s Tale мы будем играть за воскрешённого рыцаря Мордреда, которому нужно будет остановить Короля Артура. Проект является гибридом ролевой игры и пошаговой тактики в духе X-COM. Ранний доступ планируют «растянуть» на несколько месяцев, так что готовность проекта сравнительно близка к финальной.
Коллектив Neocore Games в своё время отметился достойными проектами Warhammer 40,000 Inquisitor — Martyr и The Incredible Adventures of Van Helsing, так что за качество новинки можно не переживать.
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