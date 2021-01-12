В минувшем году трансляции на Twitch собрали на 83 % больше просмотров, чем годом ранее
Не секрет, что из-за пандемии и вызванной ею самоизоляции резкий рост продемонстрировали индустрия интерактивных развлечений, а также различные социальные сети, сервисы видеохостингов и прямых трансляций. О последних сегодня и пойдёт речь: компании Arsenal и StreamElements, тесно сотрудничающие с сервисами Twitch, YouTube Gaming и Facebook Gaming, подвели итоги данных трёх платформ за минувший 2020-й год.
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Выяснилось, что за прошедший год количество просмотров трансляций на Twitch достигло 17 миллиардов часов, что на 83 % больше, чем по итогам 2019-го года с девятью миллиардами часов просмотров. Из графика следует, что резкий рост количества просмотров контента на Twitch начался в марте, когда в мире уже вовсю бушевал коронавирус. Более впечатляющий в процентном соотношении рост просмотров продемонстрировал сервис Facebook Gaming: на 166 % по сравнению с 2019-м годом. В числовом выражении же результаты, по сравнению с Twitch, не сильно впечатляют: было 1,35 млрд часов, стало 3,59 млрд часов.
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Что же касается игрового сегмента YouTube (YouTube Gaming), куда включены как видео, так и прямые трансляции, то за прошлый год в нём зафиксировано 100 миллиардов часов просмотров и более сорока миллионов активных игровых каналов.
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На Twitch самой популярной категорией является «Общение» (Just Chatting) с 1,9 млрд часов просмотров за год. На втором месте — League of Legends с 1,4 млрд часов просмотров. Самым успешным в плане просмотров проектом из числа новых стал Valorant — 737 млн часов просмотров.
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