Авторы Valorant продемонстрировали игровой процесс за нового героя
До выхода свежего обновления Valorant остались считанные часы, поэтому разработчики из Riot Games всё-таки соизволили представить вниманию общественности запись игрового процесса за добавляемого им (обновлением) нового героя (агента) под позывным Yoru.
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Напомним, что Yoru обладает рядом уникальных способностей: умеет создавать иллюзии звука шагов, перемещаться через создаваемые им червоточины в пространстве, а также растворяться между двумя измерениями, получая временную неуязвимость и невидимость, но теряя возможность атаковать оппонентов.
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Напомним, что Valorant — это боевик, в котором две команды по пять бойцов в каждой сражаются по правилам, напоминающим Counter-Strike: одной команде необходимо установить местный аналог бомбы, второй — ликвидировать «террористов» или же обезвредить уже установленную бомбу. От старой доброй «каэсочки» Valorant отличает разве что набор персонажей с уникальными умениями, но, в отличие от того же Overwatch, умения здесь вторичны по отношению к стрельбе.
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