Коллектив Hangar 13, подаривший миру Mafia III и первоклассный ремейк первой части данной серии, уже сравнительно продолжительное время трудится над проектом в новой франшизе, но, естественно, никакими подробностями о нём пока не делится. Однако там, где разработчики молчат, на помощь приходят их собственные сайты, а конкретнее — разделы с вакансиями.

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Источник изображения: Mafia Definitive Edition.

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Согласно описаниям вакансий, Hangar 13 в настоящее время корпит над проектом в научно-фантастическом/фэнтезийном сеттинге, в котором будет представлена продвинутая анимация как персонажей-людей, так и персонажей-представителей других рас. Также в вакансиях упоминается онлайн-элемент: соискатели должны иметь опыт в создании игровых гильдий, различных внутриигровых «ивентов», а также уметь создавать алгоритмы и системы матчмейкинга и работать с балансом.

Внимательные пользователи обнаружили упоминания открытого мира, упор на повествование, а также использование проектом собственного проприетарного движка от Hangar 13.

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Судя по тому, что Hangar 13 требуются сотрудники на ключевые должности, в числе которых старший сценарист, новый проект на данный момент находится лишь в статусе идеи.