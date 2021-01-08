Path of Exile получит новое дополнение «Отголоски Атласа» уже через пару дней
Разработчики из студии Grinding Gear Games представили дополнение «Отголоски Атласа» для ролевой игры Path of Exile. Это крайне типичная «обновка» для игры, доверху наполненная контентом разной степени важности. Подробнее о наполнении можно прочитать здесь, но мы расскажем о самом важном.
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Например, «Отголоски Атласа» — это действительно про Атлас и его управление. Игрок сможет не только сразиться с новым босом всего Атласа, Мейвеном, но и заняться управлением Атласа с помощью региональных древ пассивных умений. Последние способны «бустануть» выпадающий контент и получаемые награды за исследование важных регионов.
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Разработчики также добавили высокоуровневую награду — сферу Мейвен, улучшающую случайно выбранное свойство влияния предмета. Если кому-то это важно.
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Будет в «Отголосках Атласа» и другой подобный контент: 11 новых карт, лига Ритуал, 12 улучшенных классов Восхождения. Само дополнение выйдет 15 января на PC и 20 января — на консолях.
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